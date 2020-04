Fußgänger in der Innenstadt

Anders ist die Situation bei den Passanten in der Innenstadt. Kaufinger- und Neuhauser Straße werden ja regelmäßig etwa mittels Laserscanner vermessen. Diese Daten zeigen einen klaren Trend nach unten. Auffällig: Schon vor den offiziellen Ausgangsbeschränkungen am 21. März nahm die Quantität der Menschen in der Innenstadt ab. Die meisten Geschäfte sind ja auch zu.

Fußgänger auf öffentlichen Webcams

Ähnlich, aber nicht ganz so drastisch, ist die Kurve bei den Fußgängern, die auf öffentlichen Webcams sicht- und zählbar sind. Diese gibt es etwa für den Marienplatz, die Isar, das Olympiagelände oder die Theresienwiese. Auch hier zeigt sich, dass die Anzahl der Menschen zurückgegangen ist. Aber: Gegen Ende März stieg die Kurve wieder an. Das mag vor allem auch dem schönen Wetter am vergangenen Wochenende geschuldet sein.

Autoverkehr in München

Beim Autoverkehr stützen sich die Projekt-Initiatoren vor allem auf Daten der Navigationsgeräte-Firma TomTom. Mit deren Daten kann die Verkehrsdichte auf den Straßen ausgelesen werden. Und auch hier zeigt sich für München eine interessante Kurve: Zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen stieg der Wert an. Es waren also mehr Leute mit dem Auto unterwegs als normalerweise. Dann aber ging auch der Autoverkehr zurück und hält sich seit Ende März auf einem stabilen Niveau rund 40 Prozent unter dem "Normalwert". Viele Münchner, die sonst mit dem Auto zu ihre Arbeitsplatz kommen, sitzen mittlerweile ja im Homeoffice.

Wer mehr sehen will: Das Dashboard ist für alle frei zugänglich, die Daten können außerdem kostenlos heruntergeladen werden.

