Israel-Reise inspirierte Stephan Kuffler

Was den Weinzelt-Wirt so eingenommen hat, ist eine Urlaubsreise mit seiner Frau Stephanie im vergangenen Jahr. Die hat ihn derart nachhaltig beeindruckt, dass er das traditionelle Society-Treffen im Seehaus, das einst als Fisch-Cocktail erfunden worden ist, heuer geschwind umgewidmet hat: "Flavours of Israel" heißt es nun und wird kulinarisch ausgestattet vom hochdekorierten Koch Moshe Basson, den die Kufflers im Urlaub in dessen Jerusalemer Restaurant "The Eucalyptus" kennengelernt haben. Stephan Kuffler: "Moshe kam an unseren Tisch. Ich fragte ihn: Kannst du dir vorstellen, das alles hier auch in Deutschland zu kochen? Mit einem Handschlag war alles klar."