Mats Hummels' Wechsel zum BVB ist fix. Bayerns Noch-Innenverteidiger wird zum Bundesliga-Start am 16. August in Dortmund spielen und dort auch seinen Lebensmittelpunkt haben. Doch wo wohnt Cathy Hummels mit Baby Ludwig? Plant die schöne Spielerfrau den Umzug oder wird die 31-Jährige in München bleiben?