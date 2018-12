"So war sie schon immer" Serena Williams: Herzogin Meghan soll aufhören, so nett zu sein

"Ich habe mich total verändert"

Mit ihrem Ehemann Alexis Ohanian (35) hat Serena Williams eine Tochter, Alexis Olympia kam im September 2017 zur Welt. Sie gebe Herzogin Meghan natürlich viele Ratschläge für deren Schwangerschaft, doch diese gebe ihr "immer noch mehr Tipps", erklärte Williams weiter. Der wichtigste Rat an ihre Freundin in Großbritannien laute: ruhig bleiben. "Ich weiß nicht, was passieren wird, ich wusste nicht, wie ich ein Baby bekommen werde, und es hat sich alles gefügt", so Williams. "Es ist so verrückt, ich habe mich total verändert und es ist buchstäblich wie ein Schalter. Und deshalb sage ich: Es wird sich alles fügen."