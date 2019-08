Behind the Scenes auf Instagram Herzogin Meghan: Gut gelaunter Besuch beim Fotoshooting

So fröhlich und gelöst hat man sie lange nicht gesehen! Herzogin Meghan (38) arbeitet im Moment an einer Modekollektion zugunsten wohltätiger Zwecke. In der Instagram-Story ihres offiziellen Accounts teilte die Herzogin von Sussex nun zwei Videos, die sie bei einem Überraschungsbesuch am Set in London zeigen. "Meghan überraschte alle von Smart Works, als sie zum Shooting auftauchte", verriet ein Insider dem Modemagazin "Harper's Bazaar". Für die Capsule Collection, die aus Businessmode bestehen wird, arbeitet die Ehefrau von Prinz Harry mit dem Wohltätigkeitsunternehmen Smart Works zusammen, für das sie als Schirmherrin tätig ist.