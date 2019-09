Sind Harry und Meghan auch schon da? Promi-Hochzeit in Rom: Katy Perry und Orlando Bloom sind dabei

Designerin Misha Nonoo (31) und Energieunternehmer Mikey Hess werden sich an diesem Wochenende in Rom das Jawort geben. Losgingen die Feierlichkeiten mit einem Dinner am Donnerstagabend, bei dem sich schon viele prominente Freunde des Paares tummelten. Unter anderem feierte hier auch das künftige Brautpaar, Sängerin Katy Perry (34) und Schauspieler Orlando Bloom (42) - sie hatten sich Anfang des Jahres verlobt. US-Model Karlie Kloss (27) und Ehemann (seit 2018) Joshua Kushner (34) waren ebenfalls vor Ort, wie weitere Bilder zeigen.