Nach dem Sieg im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund wäre es nicht verwunderlich gewesen, wenn die damals auf siben Punkte enteilten Bayern, einen Gang zurückgeschaltet hätten. Das Gegenteil war der Fall, selbst vermeintlich "kleine" Gegner wie Fortuna Düsseldorf wurden gnadenlos mit 5:0 aus der Arena gefegt. Da der BVB nach dem entschiedenen Titelkampf auch die ein oder ander lustlose Vorstellung zeigte, wurde der FCB am Ende mit 13 Punkten Vorsprung Meister.

Flick: "Einstellung war fantastisch"

Einen großen Anteil am Hunger und Selbstvertrauen der Mannschaft hat natürlich Hansi Flick. "Wenn man von Sieg zu Sieg eilt, ist es schön zu sehen, wie die Mannschaft Vertrauen in ihre Stärke hat. Das muss man als Trainer einfach unterstützen", sagte der Bayern Trainer. Der gebürtige Heidelberger ist jemand, der viel einfordert und auch mal Fehler öffentlich kritisiert. Flick weiß aber auch, wann ein Lob angebracht ist: "Was die Mannschaft die letzten Wochen gespielt hat, war sensationell. Die Einstellung war fantastisch."

Jetzt geht es für die Double-Bayern erstmal zwölf Tage in den Urlaub. Das nächste Pflichtspiel in der Champions League steht erst wieder in rund einem Monat an. Eine Chance zur Regeneration, aber auch eine Herausforderung - insbesondere mental. Doch geht man nach den letzten Eindrücken, drängt sich der Eindruck auf, dass man sich darum bei dieser Bayern-Mannschaft keine Sorgen machen muss.

