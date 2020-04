Es klang zu schön um wahr zu sein: Nach nur wenigen Monaten Beziehung machte der Künstler Niclas Castello (41) seiner Freundin Sylvie Meis (41) in Los Angeles einen Heiratsantrag, im Oktober 2019 wurde die Verlobung offiziell bekanntgegeben. Im Juni dieses Jahres sollte die Hochzeit in einem Luxushotel in Florenz statfinden.