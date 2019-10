Genau davon träumen Rasso Leicher und Peter Müller. Die beiden sind nicht nur brennende Bayern-Fans, sondern auch Lehrer am Gymnasium Neubiberg. Unterrichtet wird - selbstverständlich - im Trikot. Eigentlich, so erzählt Leicher der AZ, wollten die beiden unter ihrem Bandnamen "24 Munich" einen Song über das Oktoberfest schreiben, aber "irgendwann kamen wir dann auf die Idee, dass die Melodie super zum FC Bayern passen würde". Heraus kam der Song "Hey Bayern München", eine leidenschaftliche Hommage an die Helden der goldenen Triple-Ära, an Robbéry, Bastian Schweinsteiger oder Uli Hoeneß.