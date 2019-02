Sie trotzen der Kälte für die Fans Prinz Harry und Herzogin Meghan im Schneesturm in Bristol

Auch für die Fans an den Absperrungen nahmen sie sich bei ihrer Ankunft Zeit - besonders für die ganz kleinen. In den Gesprächen mit ihnen scherzte Harry laut "Daily Mail" beispielsweise über die Kälte und ermunterte sie "überall rumzulaufen". Meghan unterhielt sich indes mit einer Frau über die Vorteile von Yoga-Übungen: "Es hilft Körper und Geist, es ist so wesentlich. Eine kleine Übung wäre jetzt genau das richtige!" Bevor sie wieder ins Warme verschwanden, sagte die Herzogin an die Menschenmenge gewandt: "Ich hoffe, jeder hier bekommt danach eine schöne heiße Tasse Tee. Wir sind sehr glücklich hier zu sein!"