Was für eine herrlich unterhaltende Ausgabe von "Wer wird Millionär?" Am Montag saß Michaela Maier auf dem Quiz-Stuhl von Günther Jauch und glänzte mit Muckis und Wissen. Mal so nebenbei stemmte sie bei der "Oktoberfest-Ausgabe" acht Liter Bier - plus das Gewicht der Gläser. Jauch war sichtlich beeindruckt, er selbst war schon bei fünf Maß überfordert.