Zuletzt lebte sie mit Günter Blamberger zusammen. Aus einer Beziehung mit Dieter Wedel ging ein Sohn hervor.

Hannelore Elsner: Ihre Karriere startet mit Musikfilmen

Einer der vielen Impulse in Elsners späterem Leben war die Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit. Und so spielte sie in den letzten Jahren oft Frauen, die sich mit ihrer jüdisch-deutschen Identität auseinandersetzten – lustig, wie in Dani Levys Komödie "Alles auf Zucker" (2004), tragisch-ernst wie in "Auf das Leben!" (2014) oder "Der letzte Mentsch" (2013).

Bis zu diesen Filmen war es aber ein großer Bogen, der mit dem genauen Gegenteil begann: 1959 mit einer Nebenrolle im Musikfilm "Freddy unter fremden Sternen", der vom Starkult um Freddy Quinn zehrte. Auch "Marina" (1960) war noch ein Schlagerfilm mit Giorgia Moll und dem Boxer Bubi Scholz in den Hauptrollen. Und schon 1961 kam die erste Titelrolle mit "Das Mädchen mit den schmalen Hüften" sowie Claus Wilcke und Barbara Valentin.

Hannelore Elsner: Mitte März Dreharbeiten in München

Schon zuvor war Hannelore Elsner in München eine Boulevardschauspielerin, die vier Jahre auch mit dem damaligen AZ-Reporter Michael Graeter zusammen war: "In München entkommt sie als Jung-Schauspielerin relativ rasch der Boulevard-Szene, bekommt ein erstes Engagement an den Kammerspielen und spielt unter Meister-Regisseur Peter Stein in dem Stück 'Tango' die Hauptrolle, wo sie sich klassisch schön entblättern musste", erinnerte sich Graeter noch zu Elsners 70. Geburtstag.

Im Fernsehen war Elsner in der ARD-Serie "Die Kommissarin" (1994-2006) besonders erfolgreich. Als Lea Sommer war sie eine der bekanntesten deutschen TV-Ermittlerinen. In Pumps, Kostüm und schwarzer Lederjacke ermittelte sie in fast 70 Folgen.

Einer ihrer letzten öffentlichen Auftritte war Ende Februar in München bei der Premiere des zweiten "Kirschblüten"-Films von Doris Dörrie. Mitte März begann Elsner in München und Umgebung mit den Dreharbeiten zu einem Märchenfilm. Wie der Anwalt der Familie mitteilte, starb Hannelore Elsner am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit.

Bis kurz vor ihrem Krebstod in einer Münchner Klinik hatte sie noch für einen ARD-Film vor der Kamera gestanden. Das Ende der Dreharbeiten hat sie nicht mehr erlebt.

