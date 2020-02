Sie spielte einst die Queen "Eine Bereicherung": Helen Mirren schwärmt von Herzogin Meghan

Für ihre Performance als Queen Elizabeth II. (93) in "Die Queen" (2006) hat sie einen Oscar erhalten und ist damit bestens vertraut mit der britischen Königsfamilie. In einem Interview mit dem US-Branchenmagazin "Variety" schwärmt Hollywood-Star Helen Mirren (74) besonders für ein (Noch)-Mitglied der Royals: Herzogin Meghan (38). Sie sei "eine Bereicherung" für die Familie, so die britische Schauspielerin.