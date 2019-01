Sie sind keine Unbekannten "GNTM": Heidi Klums prominente Gastjuroren stehen fest

Sensation in der 14. Staffel von "Germany's next Topmodel": Am 7. Februar läuft die altbekannte Modelshow mit einem vollkommen neuen Konzept an. Neben Chef-Jurorin Heidi Klum (45) wird es laut dem Sender ProSieben keine weiteren festen Jurymitglieder geben, sondern wechselnde Stars. Noch im vergangenen Jahr suchten Thomas Hayo und Michael Michalsky mit Heidi Klum nach dem besten Nachwuchsmodel. In diesem Jahr wechselt sich eine hochkarätige Garde an Supermodels, Star-Fotografen, Lifestyle-Ikonen und anerkannten Designern bei "GNTM" ab.