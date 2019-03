Sie räumt mit Gerüchten auf Priyanka Chopra: Kein Streit mit Herzogin Meghan

"Oh mein Gott"

In der US-Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" fragte ein Fan, ob es stimme, dass Chopra sauer auf die Herzogin sei, da diese ihre Hochzeit verpasste. Die 36-Jähruge musste umgehend lachen. Moderator Andy Cohen (50) hakte jedoch nach. Medienberichten zufolge sei Chopra nicht bei der Baby-Party gewesen, da sie sauer auf Meghan sei, so Cohen. "Oh mein Gott, nein, das ist nicht wahr", sagte Chopra dazu. Doch nicht nur zu ihrem Verhältnis zur Herzogin von Sussex bezog Chopra Stellung.