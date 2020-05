Sie möchte kein It-Girl sein Diese Ängste hatte Cressida Bonas wegen der Beziehung zu Prinz Harry

Ernst zu nehmende Schauspielerin

Als It-Girl bezeichnet zu werden, habe sie frustriert, so die 31-Jährige. Durch ihrer Rolle in der Serie "White House Farm" hoffe Bonas nun, als ernst zu nehmende Schauspielerin wahrgenommen zu werden und nicht nur als Ex von Prinz Harry: "Ich denke, dass ich jeden Tag sehr, sehr hart arbeite. Ich liebe, was ich mache und ich hoffe einfach, dass diese Rolle den Menschen zeigt, was ich drauf habe und was ich gerne in Zukunft machen möchte", sagte Bonas.