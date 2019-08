Sie lebt, liebt und lacht Zum 35. Geburtstag: Helene Fischer bricht ihr Instagram-Schweigen

Seit Monaten macht sich Schlagersängerin Helene Fischer (35, "Achterbahn") in den Sozialen Medien rar. Gerade einmal drei Beiträge schafften es seit Anfang des Jahres auf ihre offizielle Instagram-Seite - am Dienstag folgte schließlich ein vierter. Warum die Schlager-Queen ihr Schweigen brach? "Gestern habe ich meinen 35. Geburtstag begossen", lässt sie ihre Fans wissen. Gemeinsam mit ihren Liebsten habe sie am 5. August "einen wunderschönen Tag verbracht".