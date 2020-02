Heidi Klum schwanger? "Der Backofen ist zu"

In der aktuellen Folge von "Germany's next Topmodel" betonte das Model, dass ein weiteres Kind für sie nicht in Frage komme. Mit Aussagen wie "It's never gonna happen" und "Der Backofen ist zu" zeigt sie eindeutig, dass das Thema Baby für sie der Vergangenheit angehört. Schließlich hat Heidi bereits vier Kinder.