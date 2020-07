"Ich bin ein bisschen verzweifelt" "Das Sommerhaus der Stars": Georgina Fleur bricht in Tränen aus

Änderungen in der fünften Staffel

Die Corona-Pandemie sorgte bei den Dreharbeiten zur fünften Staffel für unerwartete Veränderungen. Die erstmals zehn Promipaare sind in diesem Jahr nicht in einem Haus im Ausland, sondern auf einem Bauernhof in Bocholt-Barlo, in Nordrhein-Westfalen, untergebracht. Aufgezeichnet wird die neue Staffel seit Anfang Juni. Vorab hatten sich alle Paare in Selbstisolation begeben und waren anschließend auf Corona getestet worden.