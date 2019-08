Tochter von Michael Wendler ist 17 Jahre alt

"Also könnte passieren, mit dem Baby, ja? Jederzeit, oder?", will Roland wissen. Michael Wendler spricht über die Baby-Pläne: "Ich hoffe nicht, ich vertrau' ihr da natürlich, ne. Aber... könnte passieren. Und, ähm, das macht mir nichts. Also ich würde sie jetzt nicht irgendwie verlassen, weil sie mich irgendwie verarscht hat oder so. Wir lieben uns ja. Und, ähm, ich fühl' mich gut und das ist die Hauptsache." Dann gibt er zu: "Viele meiner Kumpels sagen: 'Ja, die wird dich sowieso irgendwann verlassen. Dann nimmt sie sich was Jüngeres, äh, was Fitteres, was besser Aussehendes.'"