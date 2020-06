Sie haben Ja gesagt Michael Wendler und Laura Müller: Das ist über die Hochzeit bekannt

Erstes Essen als Ehepaar

Laura Müller, ab sofort Laura Norberg, postete drei Bilder auf Instagram, auf welchen sie küssend und lachend mit ihrem frischgebackenen Ehemann zu sehen ist. Statt in einem traditionellen weißen Kleid, heiratete die Braut offenbar in einem dunklen schulterfreien Mini-Dress. Um den Tag gebührend ausklingen zu lassen, gab es ein romantisches Dinner. "Zur Feier des Tages führt mich mein Mann jetzt zum Essen aus", verriet die 19-Jährige in dem Post. In ihrer Instagram-Story präsentierte die Braut ebenfalls ihr Hochzeits-Outfit und erklärte: "Erstes Essen mit meinem Ehemann".