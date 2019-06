Feiern den Pride-Monat Liebesgrüße! Ellen Page und Emma Portner umarmen sich oben ohne

Am 1. Juni wurde in den USA der sogenannte Pride Month eingeläutet. Damit wird auf die Gleichberechtigung von Homo-, Bisexuellen und Transgendern (LGBTQ) aufmerksam gemacht. Auch US-Stars wie Taylor Swift (29) oder die britischen Royals, Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34), unterstützten diesen besonderen Monat am Wochenende mit Posts.