So geht die Münchner Polizei im Terrorfall vor

Die ersten Kräfte, die an einem Einsatzort eintreffen, sind üblicherweise normale Streifenpolizisten. Auf besonders ausgebildete und ausgerüstete Spezialkräfte wie das SEK kann in manchen Situationen oft nicht gewartet werden. Das sah man beim Amok-Alarm am Berufsschulzentrum am Ostbahnhof im Frühjahr 2017. Ein ehemaliger Schüler war damals schwarz gekleidet im Sekretariat aufgetaucht und hatte so unbeabsichtigt Alarm ausgelöst.

Die Polizisten müssen schnell handeln. Sie legen zunächst ihre Schutzausrüstung an, dann bilden sie sogenannte Kontakt-Teams. Das heißt, sie sichern sich gegenseitig und gehen dann gemeinsam vor. Diese Handlungsweise ist dann notwendig, wenn Leben oder Gesundheit von Menschen gefährdet sind.

Informationsaustausch über Messenger-Dienst

So gingen die Polizisten auch vor, als im Februar 2019 auf der Baustelle des ehemaligen Frauengefängnisses am Neudeck in der Au ein 29-Jähriger zunächst einen Kollegen (45) erschoss und dann die Waffe gegen sich selbst richtete.

Zudem wurde die Kommunikation verbessert. Die Beamten verfügen inzwischen über einen Messenger-Dienst, über den sie Informationen und Fotos austauschen können.

Zudem versorgt die Polizei die Bevölkerung über Twitter, Facebook und Instagram mit gesicherten Informationen.

Regelmäßige Schulungen und Notfallübungen

Die Münchner Polizei ist jeden Tag ständig mit Streifenwagen im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Je nach Situation können sie von der Zentrale zu einem Einsatzort dirigiert werden. Das verkürzt die Zeit bis zum Eintreffen am Tatort im Notfall um entscheidende Minuten.

Die Münchner Polizisten werden regelmäßig geschult und üben zudem immer wieder die Einsatzlagen. So fand im Mai 2019 im Hauptbahnhof eine Großübung mit mehreren Hundert Beteiligten von Polizei Rettungsdiensten und Feuerwehr statt. Szenario war der Angriff von drei um sich schießenden Tätern.