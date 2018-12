München - Bei der Lagebesprechung im Polizeipräsidium München ist am Mittwoch der Anschlag in Straßburg oberstes Thema. "Wir sind mit Streifen im Einsatz", sagt Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins. Man habe aber darauf verzichtet, Beamte mit MPs an den Märkten zu postieren.