Auch die Käfer-Schänke macht dicht - aber nicht komplett

Aufgrund der aktuellen Lage bleibt das Lokal von Michael Käfer für die nächsten 14 Tage zu. Aber: Das Delikatessenhaus und der Online-Shop bleiben offen: "Wir versorgen euch weiterhin mit Vollgas!" Alle Bestellungen werden auch ausgeliefert.

Das Steirer ist "Canceled by Coronavirus"

Bis auf weiteres hat Werner Hochreiters Lokal am Viktualienmarkt zu: "Das soll unser Beitrag sein, die Infektionskette zu unterbrechen!" Auf Instagram heißt es: "Canceled by Coronavirus".

Das Restaurant Blauer Bock hat ebenfalls dicht

Bis auf weiteres hat das Lokal zu, auf Instagram empfiehlt das Team um Hans Jörg Bachmeier, daheim zu bleiben und die Hände zu waschen.

Der Ratskeller schließt "aus wirtschaftlichen Gründen"

Die Wirte Peter Wieser und Thomas Winklhofer teilen mit, dass sie "aus wirtschaftlichen Gründen" erstmal schließen. "Realistische Wiedereröffnung", sagen sie, "je nach Entwicklung und behördlicher Anweisung könnten sein: 6. oder 14. April 2020." Und entwaffnend ehrlich: "Bleiben Sie gesund! Wir brauchen Sie wieder, liebe Gäste!"

Zum Franziskaner/Löwenbräukeller schließen ihre Pforten

Beide Traditionshäuser schließen vorerst. Gerade für den Franziskaner gab es das der Familie Reinbold zufolge in all den Jahren noch nie: "Ab Mittwoch erleben wir zum ersten Mal eine vorübergehende Schließung unserer Traditionsgaststätte seit Bestehen. Wir wünschen Ihnen beste Gesundheit in diesen außergewöhnlichen Zeiten." Beim Löwenbräukeller heißt es optimistisch: "Die Zeiten, wo wir wieder zusammen im Biergarten sitzen und unser bayerisches Lebensgefühl zelebrieren, kommen ganz bestimmt wieder."

Liebe Gastronomen, wie gehen Sie mit der neuen Situation um? Schreiben Sie uns gern: leute@az-muenchen.de