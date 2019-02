Ein Modelvertrag für Damenunterwäsche

"Was für wunderbare Landschaften", lobte Vollblut-Showlegende Ruth Megary die Werke von Zwerger, "erstaunlich liebliche Farben und so ein sanfter, feiner Pinselstrich für einen Mann". Die 95-Jährige unterhielt sich angeregt, flirtete ein bisserl, lachte und gab ihre Jungbrunnen-Atemtechnik preis. Seit über 70 Jahren ist Lady Ruth im Business – und hat gerade einen Modelvertrag von einem Damenunterwäsche-Hersteller an Land gezogen. "Und das mit fast 96, stellen Sie sich das mal vor", erzählte sie aufgeregt. "Sogar für eine ganz gute Gage". Für Silvester ist sie schon als Sängerin bei der großen Eröffnung des "BikiniARTmuseums" in Bad Rappenau eingeplant.