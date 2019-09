Trauma wegen eines früheren Übergriffs?

Dann wird Katja T. in den Zeugenstand gerufen. Sie wirkt mitgenommen, atmet heftig, sagt mit leiser Stimme: "Mir geht es nicht so gut." Der Richter fragt nach, möchte eine Erklärung, warum die junge Frau so heftig auf das Geschehene reagiert, ob möglicherweise ein früherer Übergriff sie so traumatisiert hat.