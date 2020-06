Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag in einer S-Bahn: Der Bub aus dem Landkreis Dachau war gegen 15.10 Uhr in einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Erding unterwegs. Er stieg in Markt Indersdorf ein und war auf dem Weg zu einem Angehörigen am Rosenheimer Platz.