Thiago völlig von der Rolle

Der Spanier ist eine der größten Enttäuschungen der laufenden Saison. Leichtsinnige Ballverluste und Fehlpässe statt Zauber im Mittelfeld, bisher null Torbeteiligungen. Auch defensiv kommt Thiago oftmals zu spät, so hat er sich schon drei gelbe Karten abgeholt. Er muss wieder der Bayern-Motor im Mittelfeld werden, der in den letzten Jahren so unverzichtbar war. Eine Systemumstellung könnte ihm dabei in die Karten spielen, so hatte er im Mittelfeld vor allem Probleme neben Kimmich, der ebenfalls oft den Ball forderte.