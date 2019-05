Deshalb ist nach aktuellem Stand davon auszugehen, dass Stellvertreter Sven Ulreich (30) auch am Samstag gegen die Eintracht im Tor stehen wird. Bislang trainiert Neuer vor allem individuell im Leistungszentrum, seit dem 4:1 in Düsseldorf am 14. April hat er nun schon fünf Pflichtspiele verpasst. Ulreich zeigte in den vergangenen Wochen ordentliche bis gute Leistungen, in Leipzig spielte er zu Null. Ob Neuer bis zum Pokalfinale fit wird, ist derzeit völlig offen. Vergangene Saison gegen Frankfurt (1:3) kam Ulreich zum Einsatz.