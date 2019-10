Seine TV-Doku findet keine Beachtung Royals in der Krise: Darum soll Prinz Charles "furchtbar wütend" sein

Die "Sun" spricht dabei von "der größten Krise", in der die Monarchie seit langem gesteckt hat - ausgelöst durch ein TV-Interview, in dem Harry über seine Beziehung zu seinem Bruder Prinz William (37) geplaudert hat. In der ITV-Sendung "Harry & Meghan: An African Journey" sprach er über den Druck, der zu dieser Rolle, zu diesem Job und dieser Familie gehöre und "zwangsläufig" passierten dann Sachen. "Aber wir sind Brüder. Wir werden immer Brüder sein. Wir sind momentan sicherlich auf unterschiedlichen Wegen... Wir sehen uns nicht mehr so oft wie früher, weil wir so beschäftigt sind. Aber ich liebe ihn sehr."