Handlungsmöglichkeiten für Wirte

"Das überlebt nicht jeder", sagt Christian Schottenhamel, Sprecher des Dehoga-Kreisverbandes München (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband). Wenn sich die Situation bis spätestens Ende April nicht ändert, "werden wir hier eine beispiellose Pleitewelle erleben", sagt der Co-Chef des Nockherbergs. Die Dehoga hat bereits einen offenen Brief an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) geschrieben. Darin wird die Stadt dazu aufgerufen, die Wirte nicht zu vergessen und sie nach allen Kräften zu unterstützen. Am Nockherberg seien alle 160 Mitarbeiter freiwillig in eine 60-Prozent-Kurzarbeitsregelung übergetreten. "Bei der Dehoga rufen regelmäßig heulende Wirte an, die nicht mehr weiterwissen", so Schottenhamel, "wir machen ihnen Mut, versuchen erst einmal zu zeigen, was sie alles tun können."