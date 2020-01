Manuel Neuer schickt Kampfansage an die Liga

Und die Leipziger am besten mit einem spektakulären Überholmanöver in zwei Wochen schocken, wenn man die Bullen in der heimischen Allianz Arena (9.2.) empfängt. In diesem Spiel will man dem Herbstmeister eine Lektion erteilen, ähnlich wie im vergangenen April, als man die Machtverhältnisse mit einem 5:0 gegen Dortmund zurechtrückte. Aber schon nach diesem Wochenende gilt laut Neuer: "Alle wissen in der Bundesliga, dass der FC Bayern München wieder da ist." Mehr Warnung an die Konkurrenz, auch an den dank seines neuen Torjägers Erling Haaland ebenfalls furios gestarteten BVB (zwei Erfolge, 10:4 Tore), der nur drei Punkte hinter Bayern lauert, geht nicht.