Olching - Der Olchinger See vor den Toren Münchens ist ein Baggersee wie Hunderte andere in Deutschland: Liegewiese, Kiosk, Grillplatz. An heißen Tagen kommen Badegäste in Scharen, um sich in die Fluten zu stürzen. Doch der Spaß ist heuer eingeschränkt: Zum Ärger vieler Schwimmer ist die Badeinsel verschwunden, die jahrelang im See verankert war. Ähnliches hat sich in Dutzenden bayerischen Gemeinden ereignet, vielerorts sind sogar die hölzernen Badestege abgesperrt - Zutritt verboten. Was ist geschehen?