Großdemo am Sonntag: Zeitplan und Route durch München

Am Sonntag wird es zunächst eine religionsübergreifende Andacht und vier Auftaktkundgebungen geben. Letztere decken die verschiedenen Themen ab und finden sich später (15 Uhr) zu einer großen Demonstration am Königsplatz zusammen. Dort gibt es dann Musik, etwa von G.Rag & Landlergschwister, der Hochzeitskapelle, Dicht & Ergreifend und Django 3000. Weitere Gäste werden erst später verraten.



Die erste Kundgebung beginnt um 13 Uhr am Goetheplatz mit dem Schwerpunkt, Asyl, Migration und Anti-Rassismus. Die zweite um 13.30 Uhr am Bavariaring unter dem Motto "Nein zum PAG". Die Dritte startet um 14 Uhr am DGB-Haus, Themen: Wohnen, Arbeit, Sozialpolitik. Am Karl-Stützel-Platz geht’s um 14.30 Uhr um die Gleichstellung von Frauen und LGBTI. "Ein neuartiges Konzept", sagt Lechner. "Mal schauen, wie das funktioniert.