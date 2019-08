Bekiroglu, der 24 Jahre alte Spielmacher, führte den TSV 1860 am Mittwoch fast im Alleingang zum 3:0 gegen den FSV Zwickau. Erst traf der Mittelfeld-Mann aus gut 20 Metern per Traum-Freistoß (33.), später besorgte er die Vorentscheidung (61.) Effektiv wie nie, dieser "Effe" – oder auch "Efe", wie die Sechzger den Spitznamen Bekiroglus in trauter Uneinigkeit niederzuschreiben pflegen. "Ich bin mein zweites Jahr hier. Dass ich so gefeiert werde, das gab es echt noch nie", freute sich Sechzigs Matchwinner nach seiner Show. Doppeltorschütze, Spielentscheider – der "Löwen-Ef(f)e" war zweifellos der Mann des Abends.