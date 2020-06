Jetzt macht auch das Löwenstüberl mit: Wie Wirt Benedikt Lankes auf Facebook mitgeteilt hat, wird das Stüberl für jedes geschossene Sechzig-Tor ein Geisterticket kaufen. "Wir geben zu in der Gastronomie gibt es gerade wenig Positives. Was aber unsere Mannschaft da seit Monaten auf den Platz bringt und damit die Leute begeistert, bringt viel positive Stimmung ins Stüberl", schreibt er in seinem Beitrag.