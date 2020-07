Wie Chemnitz müsste die Schromm-Elf einen Punkt holen, damit Köllner und Co. weiter vom Wunder träumen können. Wäre ja nicht das erste Mal, dass Haching in einem Saisonfinale Schützenhilfe leistet: Am 20. Mai 2000 brauchte Bayer Leverkusen in Haching nur noch ein Pünktchen zur Meisterschaft – ein gewisser Michael Ballack traf ins eigene Tor, Bayer verlor letzten Endes 0:2 und der FC Bayern gewann doch noch die Meisterschale.

Zurück in die Dritte Liga: Eins muss sich die Köllner-Elf nach reihenweise schludrig vergebenen Chancen in Großaspach schon einmal nicht vorwerfen lassen: Auf das Torverhältnis wird es auf der Jagd nach dem Relegationsrang nicht mehr ankommen. Viel mehr auf den Siegeswillen der Sechzger gegen Ingolstadt, den Chemnitzer Überlebenskampf – und die Frage, ob Haching in die Rolle der "Eisernen" schlüpfen kann.

