Was wird aus dem Grünwalder Stadion?

Hintergrund sind die Auflagen der Deutschen Fußball Liga (DFL): Diese sehen vor, dass ein Verein, der in die 2. Bundesliga aufsteigt, über ein Stadion mit einem Fassungsvermögen von mindestens 15.000 Zuschauern verfügen muss - und genau dort will der aktuelle Tabellenvierte in absehbarer Zeit hin. Im besten Fall schon diese Saison.