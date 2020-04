Nur eine Woche deshalb, weil man in der ersten Fristwoche nach der Wahl ja noch hätte abbauen können. Für SPD und CSU, die mit ihren OB-Kandidaten Dieter Reiter und Kristina Frank an der späteren Stichwahl beteiligt waren, gilt eine zweiwöchige Frist nach Ende der Ausgangsbeschränkung. Der Blätterwald wird den Münchner also wohl noch eine Weile erhalten bleiben.