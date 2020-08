München/London - An München hat Frank Lampard nur die allerbesten Erinnerungen. Am 19. Mai 2012 stemmte er in der Allianz-Arena als Kapitän des FC Chelsea den silbernen Champions-League-Pokal jubelnd in die Höhe. Mit einem 4:3 im Elfmeterschießen hatten die Blues dem klar favorisierten FC Bayern das berühmte "Drama dahoam" beschert.