Sechs denkwürdige Duelle Deutschland gegen Schweden: Skandale, Sensationen, Sommermärchen

31. Mai 1934, Mailand, WM-Viertelfinale (Deutschland – Schweden 2:1)

Die WM wächst! Es gibt acht WM-Städte statt einer, gespielt wird von Beginn an im K.o.-System. Die Auswahl von Reichstrainer Otto Nerz siegt dank zweier Tore von Karl Hohmann (60./63.). Im Halbfinale verliert Deutschland gegen die Tschechoslowakei. 24. Juni 1958, Göteborg, WM-Halbfinale (Schweden – Deutschland 3:1): Der fiese Tritt des Erich Juskowiak, ein bitterer Abschied von Fritz Walter, aufgepeitschte Fans – das alles ist die Schlacht von Ullevi. "Was über dieses Spiel und die Vorkommnisse rundherum erzählt wird, ist aus meiner Sicht übertrieben", wird später der 54er-Weltmeister Horst Eckel sagen. Juskowiak kann diese Meinung niemals teilen. "Es war der schwärzeste Tag in meinem Leben. Das Foul hat mich ewig verfolgt", sagt er Jahre danach über seine Tätlichkeit. Sein Platzverweis in der 59. Minute ist für die DFB-Elf "der Anfang vom Ende" (Uwe Seeler).