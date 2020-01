Schwierige Verhandlungen? Prinz Harry vs. die Queen: Er will nach "Megxit" keinen schnellen Deal

Er sei fest entschlossen, die bestmöglichen finanziellen Bedingungen für sich, Herzogin Meghan (38) und Baby Archie (8 Monate) zu schaffen. Wo und wann genau das geplante Gipfeltreffen der drei stattfinden soll, ist bislang noch nicht bekannt. Seine Frau, Herzogin Meghan, soll mittlerweile wieder zurück bei Baby Archie in Kanada sein, Harry verweile derzeit noch in London. Sein Vater befinde sich momentan auf seiner schottischen Residenz in Birkhall, seine Großmutter auf ihrem Landsitz in Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk.