Heißt: Sechzig muss wohl auch Spieler loswerden, die eigentlich noch länger an den Verein gebunden sind. In den vergangenen Wochen hatten weder Gorenzel noch 1860-Trainer Daniel Bierofka entsprechende Nachfragen der AZ verneint. Nun ist es also offiziell. Gorenzel wiederholte sich, dass der Kader deutlich verkleinert werden müsse.