Alle gemeinsamen Bilder hat Jennifer Frankhauser (26) mittlerweile gelöscht. Sie will abschließen mit dem Mann, den sie einst so sehr liebte. Nach wenigen Wochen Beziehung schreibt die Schwester von Daniela Katzenberger in ihrer Story: "Jedes Wort ist zu viel und ich wünschte, ich müsste euch das jetzt nicht sagen, aber Hakan und ich gehen ab sofort getrennte Wege. Über die Vorkommnisse möchte ich nichts sagen. Ich brauche jetzt etwas Ruhe, um diesen Schock zu verdauen. Ich hoffe, ihr versteht das."