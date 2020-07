Der Bub war am Freitagabend in einem Geretsrieder Wohngebiet (Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen) von dem Mischlingshund angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei riss sich der Hund von der Leine los und biss dem Jungen mehrfach ins Gesicht. Der Bub kam in ein Krankenhaus und wurde operiert.