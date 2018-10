Am Montagmorgen sind Meghan Markle (36) und Prinz Harry (34) in Sydney gelandet und verkünden auf Twitter, dass die Herzogin schwanger sei. Die erste offizielle Auslandsreise steht an, doch Palastbeobachter sorgen sich jetzt um die Gesundheit der schönen 36-Jährigen: Sie tourt durchs Zika-Virus-Gebiet.