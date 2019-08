Der 26-jährige Angreifer erzielte beim 11:1-Sieg des TSV 1860 in der 2. Runde des Toto-Pokals bei Landesligist TV Aiglsbach drei Treffer (7., 33., 74.). "Besser als mit Toren kann ich mich nicht anbieten. Das war ein super Zeichen an den Trainer", erklärte Ziereis nach dem Einzug in Runde drei. Einziges Problem: In der Liga will es nicht klappen – und das Standing des Sechzger-Stürmers in der dritthöchsten deutschen Spielklasse könnte schlechter kaum sein. 48 Drittliga-Einsätze, null Tore. Ziereis, quasi Sechzigs Amateur-Weltmeister, steht im Profi-Geschäft im Abseits.