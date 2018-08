München – Mit Tränen in den Augen lag Kingsley Coman an der Seitenlinie, hielt sich den schmerzenden Knöchel - umringt von seinen Mannschaftskollegen, die allesamt genauso einen resignierenden Gesichtsausdruck zeigten. Als wollten sie ausdrücken: das kann doch nicht wahr sein. Dass die Verletzung, die sich Coman in der 44. Minute beim 3:1 gegen die TSG Hoffenheim bei einem rüden Tackling von Nico Schulz zugezogen hatte, wohl wieder schlimmer sein würde, schienen sie schon zu ahnen.