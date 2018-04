Schon bei Kate lag er richtig Uwe Herrmann: Welches Brautkleid wird Meghan Markle tragen?

Wie frei kann Meghan Markle ihr Kleid wählen?

Herrmann: Diese Hochzeit ist eine öffentliche Hochzeit und selbst wenn der öffentliche Teil vorbei ist, wird Meghan Markle nur eine gewisse Freiheit haben. Die Royals werden in England ja verehrt wie Popstars. Und dieser Rolle und der entsprechenden Grundetikette müssen auch sie und Prinz Harry gerecht werden. Ich denke, dass aufgrund ihrer künftigen Rolle innerhalb des Königshauses, weder das erste noch das zweite Kleid zu 100 Prozent sie ist, denn von der Handschrift her passt sie überhaupt nicht in das Königshaus. Ein Kollege aus London sagte neulich zu mir, dass die Hochzeit "eine inszenierte Daily Soap" werden wird. Wir nehmen ganz stark an, dass sie nochmal im privaten Kreis nachgefeiert wird, irgendwo auf Hawaii oder so...